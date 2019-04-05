Кличко в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО рассказал о пешеходном мосте, который строят в Киеве

Кличко вместе с заместителем председателя КГГА Александром Спасибко и исполнительным директором Национального Комитета ИКОМОС Украины Еленой Сердюк подробно ознакомили специалистов ЮНЕСКО с планами по созданию крупного туристического маршрута в центре Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Париже в штаб квартире ЮНЕСКО с директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рьослер.

Кличко вместе с заместителем председателя КГГА Александром Спасибко и исполнительным директором Национального Комитета ИКОМОС Украины Еленой Сердюк подробно ознакомили специалистов ЮНЕСКО с планами по созданию крупного туристического маршрута в центре Киева. Важной частью этого маршрута станет велосипедно-пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов, который уже возводят. Об этом сообщается на сайте klichko.org.

Кличко отметил, что работы осуществляются за пределами буферной зоны объекта всемирного наследия Софии Киевской, а границы буферной зоны утверждены приказом Министерства культуры Украины от 2017 года. При работах никоим образом не нарушено законодательство - городская власть получила всю необходимую разрешительную документацию. Также, по словам мэра, КГГА обратилась к Экспертному Совету Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) для предоставления экспертных заключений относительно влияния проекта строительства этого моста.

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“В заключении говорится о том, что влияние возведения пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует, - отметил Кличко. - Для нас принципиально важно обеспечить сохранения универсальной ценности объектов, являющихся частью всемирного наследия. И мы исходили именно из этого, работая над проектом. Этот мост создает удобные условия для посещения памятников мирового значения жителями Киева и туристами, для благоустройства территории вокруг этих памятников", - подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что столичная власть с ЮНЕСКО постоянно в сотрудничестве и готова к дальнейшим консультациям с экспертами организации. Киев ожидает визит Консультативной миссии во второй половине апреля.