Кличко: 1 сентября откроем новую школу в Днепровском районе столицы

Как отметил городской глава, сметная стоимость строительства – 418 миллионов гривень.

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет реконструкция школы № 42 в Днепровском районе столицы.

Обновление школы планируют завершить в августе этого года. “Это будет фактически новая школа. Комфортная и современная, в которой будут учиться более тысячи школьников, - отметил мэр. - Здесь, на улице Хорольской, функционировало как школа старое двухэтажное здание, построенное более 100 лет назад. Его демонтировали и возвели новое, современное 4-этажное помещение», - рассказал Кличко.

На сегодня уже возвели каркас здания, обустроили кровлю. Выполняются работы по кладке стен и перегородок, остекление окон, прокладка электрических сетей, сетей водоснабжения, канализации, штукатурные работы.

Как отметил городской голова, сметная стоимость строительства – 418 млн грн.

Школа рассчитана на 36 классов. На первом и втором этажах разместят начальную школу, на третьем и четвертом – среднюю и старшую школу. Образовательное учреждение будет иметь три спортзала, бассейн, актовый зал, библиотеку, медицинский блок, столовую, музей, тир. В школе будет все необходимое оборудование для интересного и эффективного обучения - интерактивные экраны, системы для изучения иностранных языков.

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Здание будет энергоэффективным, со своим тепловым пунктом. Для экономии электроэнергии установят только энергоэффективное оборудование и LED-освещение.

Школа на Хорольской будет удобна для людей с ограниченными возможностями – здесь предусмотрели лифты и пандусы. Здание будет иметь видеонаблюдение, охранную сигнализацию, систему противопожарной защиты.

«В прошлом году мы открыли лучшую в Украине, энергоэффективную и «умную» школу № 334 на Харьковском массиве. Новая школа на Хорольской будет не хуже. Это - новый стандарт учебных заведений, который мы воплощаем в столице , - отметил Кличко. - Мы ведь понимаем, что самые важные инвестиции - это инвестиции в наших детей, в их развитие и обучение. Поэтому мы вкладываем значительные средства в строительство и реконструкцию школ и детских садов», - сказал мэр столицы.

Напомним, в бюджете Киева на 2019 год предусмотрено выделить на образование 17,9 млрд грн. В частности, в этом году планируют строительство одного садика с нуля - в Святошинском районе, и полную реконструкцию 7 детских садов и 5 школ. В целом за 4 года в Киеве построили или полностью реконструировали 7 школ и 22 детсада.