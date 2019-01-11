Киевские коммунальщики готовы к субботнему снегопаду – КГГА

На рассвете 11 января автодоровцы провели превентивную обработку противогололедными материалами искусственных сооружений, спусков, подъемов, а также улиц со сложными условиями движения.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 12 января, в Киеве снова ожидается снег. Сейчас механики, водители и механизаторы дорожно-эксплуатационных предприятий «Киевавтодора» внимательно проверяют техническое состояние специальной техники, осуществляя в случае необходимости ее оперативный ремонт, чтобы в субботу вся техника могла обеспечить своевременную уборку.

Об этом информируют в КК «Киевавтодор».

В круглосуточном режиме продолжаются работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети, ведь даже небольшой снег требует оперативной реакции и реагирования, отмечают в коммунальной корпорации.

Так, после очередного вечернего снега во всех районах столицы вечером 10 января и ночью 11 января проводились работы по механизированной и ручной уборки.

На рассвете 11 января автодоровцы провели превентивную обработку противогололедными материалами искусственных сооружений, спусков, подъемов, а также улиц со сложными условиями движения.

Не прекращаются работы и днем. В частности, для недопущения образования гололеда продолжается периодическое обработка лестничных маршей, наземных пешеходных переходов, тротуаров и остановок общественного транспорта, которые обслуживаются предприятиями корпорации, посипальними материалами.