Кличко: В этом году в Киеве отремонтировали почти 300 км дорог

Кличко отметил, что в текущем году удалось существенно обновить техническую базу «Киевавтодора».

Почти 300 километров дорог отремонтировали в столице в течение 2018-го года.

Об этом заявил журналистам мэр столицы Виталий Кличко, подводя итоги работы городской власти за 2018-ый год, пишет сайт klichko.org.

«Всего в рамках реконструкции, капитального и текущего ремонтов, а также ремонта внутриквартальных проездов и придомовых территорий в этом году отремонтировано почти 300 км дорожного покрытия. А за несколько последних лет мы обновили свыше 830 километров столичных дорог, 26 мостов и путепроводов, - подчеркнул мэр столицы. - За ремонтом дорог Киев – чемпион в Украине. Без преувеличения! Это – одно из главных направлений в обновлении городской инфраструктуры», - подчеркнул Кличко.

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По его словам в этом году, в частности, отремонтировали несколько ключевых магистралей, от которых зависит интенсивность и комфортность движения в городе. Это дало возможность улучшить трафик в столице и перейти к ремонту маленьких улиц.

Также, отметил мэр, в этом году начали реконструкцию Шулявского путепровода. Кличко отметил, что в текущем году удалось существенно обновить техническую базу «Киевавтодора».

«За средства городского бюджета приобрели 78 единиц новой спецтехники для столичных дорожников. В частности 44 трактора и 10 мини-погрузчиков, которые во время последних снегопадов уже убирали тротуары на столичных улицах. В целом с 2014 года «Киевавтодор» получил 221 единицу новой техники. То есть каждая вторая единица парка спецтехники - новая», - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что и в следующем году городская власть продолжит глобальный ремонт дорог.