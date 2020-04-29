Заразившимся коронавирусом львовским медикам выплатят по 15 тысяч гривень страховки

ОГА предложила создать фонд благотворительных взносов.

Во Львовской области инициировали программу по страхованию медиков на случай инфицирования коронавирусом при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Об этом рассказал советник председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Андрей Матолич, пишет «Голос Украины».

Читайте такжеКоличество страховых компаний в Украине в 2019 году уменьшилось на 21%Отмечается, что из-за принадлежности медицинских работников к группе с высоким риском, частные фирмы были не в состоянии обеспечить страхование инфицированных медиков самостоятельно. В связи с этим ОГА предложила создать фонд благотворительных взносов.

В итоге страхованию на сумму 15 тысяч гривень подлежит каждый инфицированный работник учреждений здравоохранения Львова и области, который вовлечен в оказание помощи больным коронавирусом. Остатки благотворительных взносов в страховом фонде после отмены карантина пропорционально распределят между всеми инфицированными медиками.

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