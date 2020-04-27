В Украине задерживают выплаты врачам и безработным: в Фонде соцстрахования назвали причину

Задержка, по данным Фонда, уже составляет 13 дней.

В Украине задерживают выплаты больничных и безработным из-за того, что им не поступает достаточно денег в период карантина.

Об этом сообщает ТСН.

В частности, в Фонде соцстрахования это объясняют тем, что задержка составляет примерно 13 дней. Сроки финансирования пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам изменили из-за уменьшения поступлений средств от единого социального взноса.

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В марте фонд недополучил 219 миллионов гривень, поскольку на период карантина уменьшился фонд оплаты труда и объемы производства.

Ранее стало известно, что во время карантина больничные выплатят тем, кто на самоизоляции или подозрение на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк обнародовал видение будущего регулирования страхового рынка Украины.