Он выбивал из пленников информацию ударами в тактических рукавицах по лицам и головам, а потом приказал им раздеться и бросил в подвал.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением российскому командиру Антону Струеву, который выбивал показания из пленных в Броварском районе Киевской области.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Струев - командир мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ. Прокуроры совместно с СБУ и НАБУ установили, что он вместе с сослуживцами в марте в оккупированном селе Мокрец Броварского района взял в плен двух безоружных мирных жителей.

"Он незаконно допрашивал пленников, чтобы выведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах теробороны. Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А после приказал им раздеться и упрятал в подвал. Минобороны РФ и их пропагандистский канал "Звезда" воспевали "подвиги" этого офицера и ставили его "героизм" как образец. Традиционно уже, российское военно-политическое руководство хвалит своих армейцев, которые отличились в военных преступлениях, тем самым признавая, что те добросовестно выполняли приказы воевать против гражданских", - отметила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, этот командир роты - уже третий военнослужащий "миротворческой" бригады РФ, уведомленный о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев, уличенные в жестоком издевательстве над военнопленным и священником в селе Богдановка.

"Если вы узнаете этого военнослужащего РФ и имеете свидетельство о его участии в других военных преступлениях - отправьте доказательства в наш объединенный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь к Киевской областной прокуратуре: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - отметила генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, ранее Бучанская окружная прокуратура установила и заочно сообщила о подозрении окупанту-убийцы, который расстреливал людей и издевался над беззащитными мирными жителями. Военный Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ нарушил законы и обычаи войны.

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