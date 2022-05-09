Саперы поверхностно проверили всю территорию города Ирпень.

Об этом 9 мая рассказал в своем Telegram-канале городской голова Александр Маркушин.

"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это - отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодня уже 100% нашего города поверхностно проработано саперами. Однако, если вы где-то обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками! Сразу звоните по номеру 0937007872", - написал он.