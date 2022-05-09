Саперы поверхностно проверили всю территорию города Ирпень.
Об этом 9 мая рассказал в своем Telegram-канале городской голова Александр Маркушин.
"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это - отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодня уже 100% нашего города поверхностно проработано саперами. Однако, если вы где-то обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками! Сразу звоните по номеру 0937007872", - написал он.
Маркушин также опубликовал видео с найденными взрывоопасными предметами, оставленными оккупантами.
Как сообщал УНИАН, вчера освобожденный Ирпень посетил премьер-министр Канады, чтобы собственными глазами увидеть ужас, который совершили российские оккупанты. По словам городского головы Александра Маркушина, канадский политик был шокирован.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В России парикмахеры насильно "заклеймили" ребенка буквой Z (фото)
- В Киеве простились с убитым оккупантами журналистом Александром Маховым (фоторепортаж)
- Омбудсмен озвучила ужасную статистику по вывезенным Россией украинцам