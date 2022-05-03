Подозреваемый уверяет, что из Беларуси не выезжал два года и к вооруженным силам не имеет отношения.

Бучанская окружная прокуратура обвинила 35-летнего белоруса Сергея Колоцея в причастности к резне в Буче. Он уверяет, что из Беларуси не выезжал два года и к вооруженным силам не имеет отношения.

Как заявило беларусское издание "Зеркало" (проект бывшей команды Tut.by), после публикации новости о заочном объявлении о подозрении Сергею Колоцею, с ними связались близкие, знакомые, коллеги и соседи мужчины.

Опросив их, журналисты утверждают: украинская прокуратура, вероятно, ошиблась, назвав Колоцея росгвардейцем, который убивал мирных жителей в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова опубликовала фото Колоцея, написав: "Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно этот военнослужащий убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче". Имя не сообщалось.

В пресс-релизе Офиса генпрокурора этот же человек на фото был назван "военнослужащим Росгвардии", но имя не указывалось. Сообщалось, что его личность была установлена при помощи журналистов "Слідство.Інфо". Одновременно на сайте "Слідство.Інфо" вышел материал, где сообщались детали и называлось имя подозреваемого — Сергей Колоцей. Было указано, что это 35-летний белорус из Мозыря. Журналисты утверждали, что, по данным украинских правоохранителей, мужчина служит в Нацгвардии РФ и является командиром одного из подразделений.

Журналисты "Зеркала" установили, что на опубликованных фото действительно Сергей Колоцей. Однако он всю жизнь живёт в беларусском Мозыре и даже не служил в армии - ни в беларусской, ни в российской. Все время войны также находится в Мозыре, его регулярно видят на работе, по дороге в детский сад, на прогулках с шестилетним сыном. Он работает инженером на Мозырском НПЗ уже около пяти лет.

Сам Сергей Колоцей завел аккаунт в Instagram, где уверяет: "За пределы Республики Беларусь я не выезжал более 2 лет! Из меня сделали военного преступника, хотя я к вооруженным силам не имею никакого отношения, так получилось, что я даже в армии не служил!".

Он прокомментировал распространенные журналистами, прокуратурой и генеральным прокурором Ириной Венедиктовой фото с почтового отделения в белорусском Мозыре, которым мародеры-оккупанты пользовались для отправки краденного в Украине. Он подтвердил, что также был на этом отделение и отправлял крышку багажника.

"Что касается отправленной мною крышки багажника, то да, действительно я отправлял её с Белорусской почты в Россию незнакомому мне человеку! Это крышка от моего авто, объявление о продаже которой было опубликовано еще до начала событий в Буче!", - уверяет Колоцей.

Мужчина также сообщает, что его аккаунты в соцсетях взломаны, а его семье поступают многочисленные угрозы.

В настоящее время украинские правоохранители не предоставляли комментариев касательно инцидента.

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