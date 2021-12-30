Он так и не признал свою вину.

В Днепре к 14 годам лишения свободы приговорили мужчину, убившего знакомую из-за отказа в интиме.

Об этом сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, в январе 2020 года мужчина пришел домой к знакомой. Когда она отказалась продолжать с ним интимные отношения, он нанес ей ножом смертельный удар в шею.

Отмечается, что в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте такжеВ Кривом Роге младенец умер от алкогольной интоксикацииМужчина не признал свою вину, однако в прокуратуре говорят, что она полностью доказана стороной обвинения.

Ранее сообщалось, что в Одессе мать подмешала в сок водку и заставила маленького сына выпить ее.

Вас также могут заинтересовать новости: