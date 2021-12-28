Женщина скончалась от смертельных ножевых ранений.

В Италии 80-летний мужчина убил свою 61-летнюю жену-украинку. Злоумышленник признался, что четыре раза ударил ножом жену из-за отказа в интиме.

Об этом сообщает издание Giornale Di Sicilia.

Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 декабря. 80-летнего подозреваемого задержали на следующий день, однако свидетельству мужчины полицейские поверили не сразу.

Читайте такжеВ Италии посреди дороги жестоко убили украинку (фото)Погибшую звали Наталья Киричек. Женщина жила в Италии последние 20 лет, а задержанный был ее мужем. По словам подозреваемого, жена отказалась заниматься с ним сексом. Когда женщина пошла спать, мужчина схватил нож и нанес ей четыре удара. Нож попал в сердце, что привело к мгновенной смерти.

Интересно, что после убийства мужчина вел себя странно. В частности, утром он выгулял собаку, а потом рассказал о кровавой расправе над женой своему товарищу, но тот ему не поверил.

Кроме того, задержанный позвонил в ресторан, где работала его жена и сообщил, что Наталья больше не придет на работу, поскольку она мертва. Только после этого звонка в дом жертвы и ее обидчика приехали правоохранители. Тело Натали обнаружили в крови. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, в итальянском Торре-Аннунциата 82-летний мужчина застрелил 67-летнюю украинку, которая работала сиделкой его сестры.

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