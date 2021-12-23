В Днепре трем местным жителям сообщено о подозрении в жестоком убийстве двух бездомных, суд уже избрал им меру пресечения.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
По данным следствия, 21 декабря возле одной из школ Днепра компания из двух мужчин и девушки увидели двух бездомных.
"Ради развлечения они наносили им многочисленные удары ножом и разбитой стеклянной бутылкой, били по голове куском бетонной плиты, прыгали на изуродованных телах. От полученных травм пострадавшие скончались", – говорится в сообщении.
Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога трем подозреваемым в умышленном убийстве двух бездомных.
Отмечается, что двое мужчин и женщина арестованы сроком на 60 суток без права на внесение залога.
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В прокуратуре добавили, что за совершение указанного преступления им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, в Днепре 21 декабря обнаружили тела двух бездомных.
По данным полиции, между ними и тремя местными жителями возникла ссора, в результате которой пострадавшие получили многочисленные ножевые ранения тела и травмы головы.
В этот же день правоохранители разыскали и задержали двух мужчин, 1994 и 2002 годов рождения, и 29-летнюю женщину, причастных к преступлению. Во время обыска по месту жительства одного из задержанных изъяли нож, который может быть орудием преступления.