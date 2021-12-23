Злоумышленники прыгали на изуродованных телах, отметили в прокуратуре.

В Днепре трем местным жителям сообщено о подозрении в жестоком убийстве двух бездомных, суд уже избрал им меру пресечения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, 21 декабря возле одной из школ Днепра компания из двух мужчин и девушки увидели двух бездомных.

"Ради развлечения они наносили им многочисленные удары ножом и разбитой стеклянной бутылкой, били по голове куском бетонной плиты, прыгали на изуродованных телах. От полученных травм пострадавшие скончались", – говорится в сообщении.

Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога трем подозреваемым в умышленном убийстве двух бездомных.

Отмечается, что двое мужчин и женщина арестованы сроком на 60 суток без права на внесение залога.

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В прокуратуре добавили, что за совершение указанного преступления им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Днепре 21 декабря обнаружили тела двух бездомных.

По данным полиции, между ними и тремя местными жителями возникла ссора, в результате которой пострадавшие получили многочисленные ножевые ранения тела и травмы головы.

В этот же день правоохранители разыскали и задержали двух мужчин, 1994 и 2002 годов рождения, и 29-летнюю женщину, причастных к преступлению. Во время обыска по месту жительства одного из задержанных изъяли нож, который может быть орудием преступления.

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