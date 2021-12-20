Подозреваемый в надругательстве над государственным флагом уже имел проблемы с законом.

В Днепропетровской области полиция задержала 34-летнего мужчину за надругательство над украинским флагом.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 19 декабря в 15:30 к правоохранителям поступило сообщение от старосты Маломихайловской территориальной громады.

Читайте такжеВ Днепре легковушка на скорости "снесла" светофор и попала на видеоЗаявитель сообщил, что около 08:00 на ул. Центральная в пгт Просяная мужчина с электрической опоры, на которой был закреплен государственный символ, сорвал его, сломав крепление и его основание. После чего бросил флаг на проезжую часть.

Проведенными мероприятиями и просмотром записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили причастного к преступлению злоумышленника. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении мужчине и избрании меры пресечения.

Напомним, в конце сентября стало известно, что жительница Каменского Днепропетровской области сожгла флаг Украины под хохот друзей. Сожжения государственного флага на видео снимали друзья нарушительницы.

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Автор: Светлана Макринская