Врачи скорой помощи госпитализировали мужчину и женщину.

В Днепре произошло ДТП на пешеходном переходе. Две машины столкнулись на "зебре", после чего одно авто отлетело в остановку и сбило людей. Пешеходы шли через дорогу на "зеленый" свет, но авария была неизбежна.

Об этом сообщает издание "Информатор. Днепр".

Авария произошла вечером 22 декабря. На улице Паникахи возле торгового центра автомобиль BMW выезжал со стоянки и остановился у "зебры" для пропуска пешеходов, которые шли на зеленый цвет светофора. Однако в этот момент со стороны Запорожского шоссе выехала машина Subaru, которая не остановилась перед пешеходным переходом. Автомобиль врезался в BMW, от удара его отбросило в сторону остановки, где стояли люди.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии. На видео можно заметить, что машина Subaru буквально протащила людей по остановке. Несколько человек пострадали.

По информации издания, врачи скорой помощи госпитализировали мужчину и женщину, которые получили травмы нижних конечностей. На месте аварии работала полиция. Причины ДТП устанавливаются.

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