В Днепре возле школы нашли изувеченные тела двоих мужчин. Полиция подозревает в преступлении троих мужчин и девушку.
Об этом пишет Информатор со ссылкой на источники.
Окровавленные тела нашли возле школы №131. На телах мужчин обнаружили следы побоев и ножевых ранений, а лицо одного из них было обезображено.
Правоохранители разыскали и задержали троих парней и девушку.
Читайте такжеВ Харьковской области живодеры убили кошку и повесили на воротах церквиПо информации источника издания, молодые люди увидели двоих бездомных, когда праздновали день рождения.
Один из задержанных сначала избил их, а потом начал наносить им удары ножом. После этого он взял часть бетонной плиты и начал бросать ее на головы жертвам.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ривне посетитель кафе жестоко избил фельдшера экстренной медицинской помощи.