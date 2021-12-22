Лицо одного из убитых было обезображено.

В Днепре возле школы нашли изувеченные тела двоих мужчин. Полиция подозревает в преступлении троих мужчин и девушку.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на источники.

Окровавленные тела нашли возле школы №131. На телах мужчин обнаружили следы побоев и ножевых ранений, а лицо одного из них было обезображено.

Правоохранители разыскали и задержали троих парней и девушку.

Читайте такжеВ Харьковской области живодеры убили кошку и повесили на воротах церквиПо информации источника издания, молодые люди увидели двоих бездомных, когда праздновали день рождения.

Один из задержанных сначала избил их, а потом начал наносить им удары ножом. После этого он взял часть бетонной плиты и начал бросать ее на головы жертвам.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ривне посетитель кафе жестоко избил фельдшера экстренной медицинской помощи.

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