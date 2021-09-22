Сегодня утром неизвестные обстреляли авто Шефира.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира, в результате которого пострадал водитель.

Видео обращения Зеленского появилось на его страницах в соцсетях.

"Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит - скажу откровенно: не знаю пока. Какие это силы могут быть? Внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать мне "привет" выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "на прочность" его команды "это никак не влияет".

"На тот курс, который я со своей командой выбрал к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами. Это никак не влияет", - уточнил Зеленский.

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал, однако лично пока не комментировал ситуацию. УНИАН удалось связаться с первым помощником Зеленского, но тот вежливо отказался комментировать ситуацию. "Извините, не до вас", - сказал Шефир.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Полиция ввела операцию "Сирена" по области и ищет нападавших.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

На снимках с места происшествия видно, что правоохранители насчитали минимум 17 входящих пулевых отверстий. Следы от выстрелов находятся на левой стороне автомобиля, что означает, что стреляли, вероятно, через полосу встречного транспорта.

Автор: Яна Ставская