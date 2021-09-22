Журналисты нашли свидетеля покушения на помощника президента Сергея Шефира, он рассказал о стрельбе по авто.
Как пишут "Вести", свидетель указывает на наличие двух авто спереди и сзади от авто Шефира.
Читайте такжеБыл не под охраной: СМИ узнали подробности покушения на ШефираПо словам мужчины, они работали в Трыполье, когда ехали, услышали, как что-то затрещало.
"Когда началась стрельба, рядом с "Ауди" впереди от нее ехал черный автомобиль, а сразу позади белый микроавтобус", – рассказал он.
Покушение на Шефира: что известно
Утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".
Сам Шефир не пострадал.