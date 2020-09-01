Проход через Банковую сейчас перекрыт полицией.

Под офисом Президента на Банковой нашли боевую гранату.

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Об этом в Telegram сообщает нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, сейчас на месте проходят следственно-оперативные действия, а проход через улицу закрыт.

"Под офисом Президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят нашли боевую гранату", - написал Качура.

В полиции пока не комментируют эту информацию.

Поджог авто "Схем"

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль водителя журналистской команды проекта расследований «Схемы».

По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - «Короли дорог», о первых лиц государства, нарушающих ПДД.

Три дня назад стало известно о задержании поджигателя. Им оказался житель Луганской области. В квартире подозреваемого нашли одежду с места происшествия, зажигательные шашки и др.

Поджог авто Гео Лероса

В ночь на 29 августа Гео Лерос заявил о поджоге его автомобиля неизвестными. Транспорт был припаркован возле жилой многоэтажки.

В столичной полиции заявили, что работают над установлением причин возгорания автомобиля.

Сегодня, 1 сентября, нардепа Лероса исключили из фракции "Слуги народа".

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Автор: Екатерина Лиманская