Под офисом Президента на Банковой нашли боевую гранату.
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Об этом в Telegram сообщает нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.
По его словам, сейчас на месте проходят следственно-оперативные действия, а проход через улицу закрыт.
"Под офисом Президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят нашли боевую гранату", - написал Качура.
В полиции пока не комментируют эту информацию.
Поджог авто "Схем"
В ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль водителя журналистской команды проекта расследований «Схемы».
По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - «Короли дорог», о первых лиц государства, нарушающих ПДД.
Три дня назад стало известно о задержании поджигателя. Им оказался житель Луганской области. В квартире подозреваемого нашли одежду с места происшествия, зажигательные шашки и др.
Поджог авто Гео Лероса
В ночь на 29 августа Гео Лерос заявил о поджоге его автомобиля неизвестными. Транспорт был припаркован возле жилой многоэтажки.
В столичной полиции заявили, что работают над установлением причин возгорания автомобиля.
Сегодня, 1 сентября, нардепа Лероса исключили из фракции "Слуги народа".
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