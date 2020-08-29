Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос в ночь на 29 августа заявил о поджоге его автомобиля неизвестными.
Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице политика.
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Транспорт был припаркован возле жилой многоэтажки в Печерском районе Киева.
"Свидетели говорят, что был хлопок. (Его слышали) в квартире на четырнадцатом этаже. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это ни сделал, я вас найду. Вы рано радуетесь", - добавил Лерос.
На место происшествия приехали правоохранители.
По словам Лероса, записи с камер видеонаблюдения из соседнего дома, которые были направлены на парковку, перестали работать еще две недели назад.
В столичной полиции говорят, что работают над установлением причин возгорания автомобиля.
«Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события", - информирует отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
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