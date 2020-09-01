Фракция "Слуга народа" решила выгнать нардепа Гео Лероса из своих рядов.

Члены пропрезидентской фракции «Слуга Народа» собрали подписи за исключение из нее депутата Гео Лероса.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Там отметили, что собрали подписи «большинством голосов народных депутатов». Это позволяет исключить Гео Лероса из числа членов фракции.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

Почему Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Сегодня, 1 сентября, народный депутат от «СН» Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что во фракции «Слуга народа» собирают подписи за исключение из рядов фракции депутата Гео Лероса.

Сегодня ранее на заседании парламента Лерос в очередной раз раскритиковал деятельность руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он отметил, что сегодня Украина «движется в пропасть», нет никакой стратегии развития государства.

«Именно Ермак по телефону раздает указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на государственные должности и кого увольнять», - сказал депутат.

Лерос также раскритиковал Зеленского за кадровую политику, за невыполнение предвыборных обещаний и отметил, что «именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю Украину».

31 августа, выступая на съезде партии «Слуга народа», президент Владимир Зеленский отметил, что монобольшинство в парламенте существует, и много сделано для развития Украины.

При этом он добавил, что в деятельности провластной фракции были ошибки.

«Но они признаются и действительно исправляются... Но некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху, а также их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена», - сказал президент.

Гео Лерос - кто это

Гео Лерос попал в Раду в составе партии «Слуга народа», был внештатным советником Владимира Зеленского. По роду деятельностью - режиссер, арт-куратор.

В марте Лерос стал участником конфликта с председателем ОПУ Андреем Ермаком. Депутат обнародовал видео, на которых брат Ермака Денис якобы обсуждает вопрос назначения людей на госдолжности. В ответ Ермак пригрозил Леросу расследованием, а его брат назвал записи «нарезкой».

САП открыла производство и передала его в СБУ. Вскоре в Нацполиции, куда направили дело дальше, заявили об отсутствии коррупционной составляющей.

Поджог авто Гео Лероса

В ночь на 29 августа Гео Лерос заявил о поджоге его автомобиля неизвестными. Транспорт был припаркован возле жилой многоэтажки.

В столичной полиции заявили, что работают над установлением причин возгорания автомобиля.

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Авторы: Олег Давыгора, Таня Поляковская