Ночью сожгли машину "Схем": журналисты озвучили первые версии (фото)

Последний материал, над которым работали журналисты, - это сюжет «Короли дорог: как Зеленский, Ермак, Суркис нарушают ПДД и почему им за это ничего не будет?».

Ночью сожгли автомобиль Kia Cerato, на котором журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» в течение четырех лет снимали расследования.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист «Схем» Михаил Ткач.

Отмечается, что последний материал, над которым работали журналисты вместе с водителем Борисом Мазуром - это сюжет «Короли дорог: как Зеленский, Ермак, Суркис нарушают ПДД и почему им за это ничего не будет?». Его уже посмотрели более 700 000 зрителей на ютубе.

«Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше? », - пишет Ткач.

Другой журналист проекта Наталья Седлецкая сообщила на своей странице в Facebook, что очевидцы перед воспламенением автомобиля слышали «хлопок». Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро.

«Следственно-оперативная группа, которая была на месте событий, осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление. Теперь у полиции - 24 часа в определение квалификации дела и внесение его в Единый реестр досудебных расследований», - сообщила Седлецкая.

Журналистка напомнила, что где-то год назад экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов опубликовал все персональные данные водителей «Схем» - их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции.

«В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не трогается с места. А в минувшую пятницу Портнов в очередной раз опубликовал вот такое: «маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер». Но вряд ли приходится ограничиваться только этой версией. Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов. Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований. Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, которая кому-то очень не нравится», - отметила журналистка.

Пожар в доме антикоррупционера Виталия Шабунина

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Представительство ЕС в Украине выразило обеспокоенность пожаром в доме Шабунина.

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Автор: Андрей Василюк