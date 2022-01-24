Мужчина имел при себе дорожную сумку.

В Киеве прямо возле больницы застрелился мужчина. Он убил себя на крыльце медицинского учреждения.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Magnolia TV (неофициально)".

Так, в Дарницком районе столицы неизвестный мужчина совершил самоубийство. Он пришел в отделение туберкулезной больницы и достал огнестрельное оружие. Мужчина выстрелил себе в висок. От полученных травм он мгновенно скончался.

Рядом с мужчиной нашли дорожную сумку. На вид погибшему было примерно 45-50 лет. Почему он себя убил и для чего мужчина выбрал местом своей смерти именно вход в больницу - не сообщается.

На месте инцидента работали правоохранители. В больнице, возле которой застрелился мужчина, от комментариев отказываются.

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