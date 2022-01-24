Такое решение было принято из-за сохраняющейся угрозы военных действий России.

Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

Об этом сообщается в заявлении Госдепа на их официальном сайте. Такое решение было принято из-за сохраняющейся угрозы военных действий России.

Отмечается, что граждане США в Украине должны рассмотреть немедленную возможность выезда, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

Читайте такжеСША отказались вводить превентивные санкции против России: названа причина"Есть сообщения, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут резко ухудшиться. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, временами переходящие в насилие", - говорится в сообщении.

В Госдепе также предостерегают граждан от поездок во временно оккупированный Крым и на трриторию ОРДЛО. По данным США, оккупационные власти продолжают злоупотреблять и произвольно заключать в тюрьму иностранцев и местное население.

Напомним, ранее в Государственном департаменте США отрицали информацию ряда американских СМИ об эвакуации части работников посольства Штатов из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: