Тимошенко сообщили о подозрении, - СМИ

Лидер фракции "Батькивщина" в ВР только рассказала, подтвердила, что был обыск в партийном офисе.

Антикоррупционные органы сообщили главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко о подозрении. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на "собеседника УП в политических кругах".

При этом отмечает, что других деталей пока неизвестно.

В то же время Юлия Тимошенко в социальных сетях сообщила об обыске в партийном офисе, но ничего не написала о том, действительно ли получила подозрение. По ее словам, обыски, то есть "неотложные следственные действия", продолжались всю ночь.

Видео дня

"Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников", - отмечает она.

При этом Тимошенко уверяет, что не было никаких объяснений, оснований, а "только громкие публичные заявления в Интернете". Тимошенко называет обыск сотрудников антикоррупционных структур "грандиозным пиар-ходом".

"Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов", - пишет Тимошенко.

Она отмечает, что это не первый "политический заказ" против нее.

Обновлено в 11:14. В НАБУ официально сообщили, что руководительнице депутатской фракции парламента сообщено о подозрении. При этом фамилия Юлии Тимошенко не называется, но в ВР только одна женщина возглавляет фракцию или группу.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины", - отмечают в пресс-службе НАБУ. Отмечается, что квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях – по воздержанию или неучастию в голосовании", – говорится в сообщении. Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 января, пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины уличили в подкупе нардепов за голосование по конкретным законопроектам. При этом фамилия не называлась.

Отмечалось, что разоблачен на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов".

Предварительная квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УК Украины. Такие правонарушения наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Вас также могут заинтересовать новости: