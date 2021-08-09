В результате взрыва трое полицейских и "террорист" получили травмы.

В Кривом Роге Днепропетровской области по факту взрыва гранаты, в результате чего пострадал 61-летний мужчина и трое полицейских, открыто два уголовных производства.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 8 августа около 17:23 в полицию поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что планирует взорвать гранату возле одного из домов по ул. Кармелюка в Ингулецком районе города.

"По вызову прибыли патрульные полицейские Кривого Рога, которые начали переговоры с мужчиной и вызвали на место происшествия оперативные службы. Во время разговора мужчина отдал правоохранителям один боеприпас – РГД-5, который держал в руках. Однако после этого внезапно из кармана достал вторую гранату и взорвал", - говорится в сообщении.

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В этот же день в доме фигуранта полиция провела обыски, в ходе которых изъяты еще две гранаты РГД-5 с запалами к ним. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 августа в Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал 61-летний мужчина.

Он получил серьезные травмы. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По информации местного журналиста Олега Ермолинского, у мужчины оторвана нога. По предварительным данным, пострадавший-участник АТО.

Автор: Светлана Макринская