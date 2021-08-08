Подрывника госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал 61-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у мужчины взорвалась граната. Он получил серьезные травмы. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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По данным местного издания 0564.ua, сначала мужчина угрожал взорвать гранату, поэтому вызвали полицейских, нацгвардейцеы и взрывотехники. Взрыв прогремел примерно в 18:00.

В свою очередь местный журналист Олег Ермолинский в своем Telegram-канале сообщил, что правоохранители вели с пострадавшим переговоры. Им удалось уговорить мужчину отдать одну гранату, но вторая упала на асфальт и сдетонировала. По его словам, у пострадавшего оторвана нога. По предварительным данным, мужчина - участник АТО.

Полиция проведет обыск в квартире подрывника, потому что есть информация, что там схрон оружия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове мужчина угрожал взорвать в квартире гранату. По словам соседей, он и раньше вел себя неадекватно. Правоохранителям удалось уговорить его сдаться.

Автор: Анастасия Горбачева