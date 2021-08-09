Мужчине оторвало ногу.

Момент взрыва гранаты в Кривом Роге попал на видео. В результате происшествия пострадал 61-летний мужчина.

Ролик опубликован на YouTube-канале Олега Ермолинского.

Как известно, 8 августа в руках у мужчины взорвалась граната. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По его данным, на гранате подорвался ветеран АТО. Полицейские несколько часов вели с ним переговоры, после чего он бросил им под ноги гранату.

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Видео снимали из помещения напротив. Судя по всему, взрыв произошел в момент задержания.

Правоохранители успели отбежать от мужчины.

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Автор: Людмила Жерновская