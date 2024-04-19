В частности, целями атаки россиян были объекты критической инфраструктуры в Одесской области.

Российская армия нанесла комбинированные удары по югу Украины, в частности, в Одесской области целились по критической инфраструктуре, в Херсоне есть попадания в жилые кварталы.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, сегодня ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и ударными дронами. По данным чиновника, российские террористы целились по критической инфраструктуре региона. По его словам, люди не пострадали.

В Одесской областной прокуратуре добавили, что по факту атаки начато расследование.

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Также российская армия атаковала жилые кварталы Херсона. Как рассказали в Нацполиции, загорелась крыша жилого дома. Спасатели обнаружили пострадавшего, которого передали медицинским работникам. Из-за повторных вражеских обстрелов спасателям пришлось несколько раз возвращаться к тушению огня.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин также отметил, что вчера ночью российские войска массированным огнем накрыли Днепровский район Херсона. Оккупанты били по частным домам и многоэтажкам. В результате обстрелов дома горожан получили повреждения.

В среднем состоянии тяжести в больницу доставили двух женщин, 41 и 48 лет. У них диагностировали взрывные травмы и ранения конечностей. Кроме того, 65-летнему мужчине, который получил ранение лица, врачи оказали медицинскую помощь на месте.

По данным Сил обороны юга, захватчики еще с вечера, 18 апреля, атаковали южные и юго-восточные регионы Украины.

"Сначала тактическая авиация из акватории Азовского моря выпустила управляемую авиационную ракету в направлении Запорожья, чтобы уничтожить инфраструктуру региона. С наступлением ночи враг совершил комбинированную атаку, применив дроны-камикадзе "Shahed-131/136" и ракеты различного типа. Во время этой атаки подразделениями ПВО цели были уничтожены", - рассказали военные.

Отмечается, что боевая работа сил противовоздушной обороны продолжалась более шести часов. Три дрона "Shahed-131/136" уничтожены в Одесской области, один - в Днепропетровской области.

"Остальные барражирующие снаряды догнали и ликвидировали наши коллеги. На рассвете враг вновь атаковал различными типами ракет Днепропетровскую область. В нашей операционной зоне есть повреждения инфраструктурных объектов и жилых домов. К сожалению среди гражданского населения есть погибшие и раненые", - констатируют в ВСУ.

Атака на Днепропетровскую область 19 апреля - что известно

В ночь на 19 апреля оккупационная армия РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. В частности, в Днепре частично разрушен многоэтажный жилой дом, поврежден железнодорожный вокзал. Также под ударом были Кривой Рог и Синельниково.

Данные о количестве погибших в Днепропетровской области разнятся. В Офисе генпрокурора заявляют о девяти погибших, а в ГСЧС - о семи. Несколько десятков человек пострадали.

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