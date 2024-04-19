На удар оккупантов уже отреагировал президент.

Количество погибших в результате атаки россиян на Днепропетровскую область возросло до восьми. Еще 29 человек получили ранения, из них 14 - были спасены, сообщает ГСЧС.

"В Днепре в результате ракетных ударов врага по гражданской инфраструктуре частично разрушен пятиэтажный дом. Произошел пожар, он локализован на площади около 1 тыс. кв.м. В городе погибли 2 человека, 20 человек пострадали, из них 12 были спасены", - говорится в сообщении.

В то же время в Синельниково произошло частичное разрушение 4 частных жилых домов, а еще 10 - повреждены. Отмечается, что погибли 6 человек, в том числе 2 ребенка. При этом еще 6 человек пострадали, среди которых один ребенок. В Кривом Роге пострадало 3 человека.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по Днепропетровской области.

"Сейчас продолжаются спасательные работы в Днепре после российского удара. Несколько этажей обычного жилого дома разрушены, поврежден вокзал. Под ударом на Днепровщине были также Кривой Рог и Синельниково. Всем раненым оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в Telegram-канале главы государства.

Президент подчеркнул, что каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни.

"Мы должны нанести поражение российскому террору. Это потребность не только нашего государства, не только украинцев - это глобальная потребность", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "шахед" должны сбиваться.

"Мир может это гарантировать, партнеры имеют необходимые способности. Это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы", - добавил он.

В то же время, министр внутренних дел Игорь Клименко также сообщил подробности относительно удара захватчиков.

"В Днепре повреждена жилая пятиэтажка и объекты гражданской инфраструктуры. По состоянию на сейчас в городе 2 погибших и 16 раненых. Психологическую помощь получили 30 человек. В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибло 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще 2 человека травмированы. К сожалению, количество пострадавших будет расти. Разбор завалов поврежденных домов продолжается", - заявили в ГСЧС.

Атака на Днепр - основные детали

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 апреля российская оккупационная армия атаковала город Днепр. Из-за вражеского удара вспыхнул пятиэтажный дом, он частично разрушен.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что под завалами могут находиться люди. На Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушения и на Синельниковщине.

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