По состоянию на сейчас пострадали девять человек.

В ночь на 19 апреля российская оккупационная армия атаковала город Днепр. Из-за вражеского удара вспыхнул пятиэтажный дом, он частично разрушен.

Как сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, под завалами могут находиться люди. По состоянию на сейчас, предварительно, пострадали шесть человек.

"На Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушения и на Синельниковщине. Там погибла женщина. Больше информации - позже. Пока же позаботьтесь о своей безопасности. Воздушная тревога продолжается", - отмечается в сообщении.

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Впоследствии городской голова Борис Филатов заявил, что количество пострадавших возросло до девяти.

Обновлено 7:45. Лисак сообщил , что Силы ПВО сбили часть вражеских целей. Только за утро предварительно было 9 ракет. И еще 2 – ночью. По его словам, в результате атаки есть и попадание.

"В Павлограде повреждено одно из предприятий. В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых дети. Один - тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В общей сложности в Павлограде повреждены два инфраструктурных объекта. В городе сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых", - добавил он.

Обновлено 8:05. На данный момент известно о 15 раненых в Днепре. Все – средние. В Кривом Роге трое раненых. У Синельниково столько же, но среди них двое детей. В больнице умер восьмилетний ребенок.

Война в Украине - атаки на Днепропетровскую область

Российские оккупанты регулярно обстреливают этот регион. Так, 14 апреля в результате падения обломков российской ракеты, которую россияне запустили по Днепру, пострадали уже 12 человек. Речь идет о жителях областного центра, а также Любимовской общины.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в результате ракетной атаки российских оккупантов по Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект и предприятие. Из-за ракетного удара пострадали двое мужчин - 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести

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