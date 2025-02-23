Глава государства подчеркнул, что надо разобраться с гибелью обычных солдат.

ГБР расследует дело о провале обороны на Харьковщине в мае 2024 года. Дело не столько в потерянных километрах, сколько в потерянных жизнях солдат. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Форуме "Украина. Год 2025".

В частности, у президента спросили о ситуации с задержанием двух генералов и полковника с обвинением в служебной халатности, приведшей части территории Харьковщины в мае 2024 года. В частности, у главы государства спросили, приведет ли к преследованию военных командиров за принятые решения во время боевых действий.

Зеленский отметил, что в этой ситуации доверие между военными и властью не теряется.

Видео дня

"Там вопрос был не территорий. Вопрос не только территорий. Потому что, когда идет история борьбы за те или иные украинские земли, погибает большое количество людей. И когда мы говорим "халатность" - вопрос что "в километрах", это важно, но на каждом этом километре гибли люди", - сказал Зеленский.

Он добавил, что это серьезный вопрос, и пусть с этим разбираются правоохранительные органы.

"Я с уважением отношусь к старшему офицерскому составу, но гибнут солдаты. Гибнут солдаты - отвечать должно руководство. Кто-то должен отвечать. Я не знаю относительно выводов. Пусть идет следствие и так далее", - добавил Зеленский.

Глава государства считает, что неправильно говорить, что "у нас идет война и закрывать глаза на все".

Президент считает, что претензий к солдатам, что они куда-то отошли, не может быть, потому что тех двух генералов и полковника в окопах не было.

"А у меня претензии, что большое количество из них погибло там. Нужно разобраться", - сказал Зеленский.

Дело генералов, которые командовали обороной Харьковщины

Как сообщал УНИАН, 20 января Государственное бюро расследований сообщило о задержании бывших командиров - двух генералов и полковника, из-за халатности которых оккупанты смогли захватить часть территории на севере Харьковской области в мае 2024 года. Задержанными являются бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин.

Задержанным сообщили о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия.

Вас также могут заинтересовать новости: