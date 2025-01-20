Им грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Задержали бывших командиров - двух генералов и полковника, из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Как сообщает Государственное бюро расследований, бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим халатным отношением к военной службе позволили войскам Российской Федерации захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района.

Также действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности.

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Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 обр ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции. Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонительных действий. Он не осуществил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами.

По данным ГБР, бывший командир 125 отдельной бригады теробороны, генерал-лейтенант, также недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращивание врагом боевых потенциалов и угроз.

В частности он не обеспечил обустройство позиций боевой охраны, не принимал меры по укомплектованию бригады, определял завышенные боевые задачи батальонам и, не проведя оперативно-тактические расчеты, не организовал надлежащего оборудования опорных пунктов, инженерных заграждений и тому подобное.

Кроме того, бывший комбриг, имея информацию о подготовке наступательных действий противника не довел ее до подчиненных, не обеспечил максимальную мобилизацию и присутствие всего личного состава бригады, в том числе офицеров на своих позициях. Уже во время боя он не организовал надлежащую огневую поддержку подразделений бригады артиллерией; не обеспечил действенного применения резервов бригады, взаимодействие бригады с другими подразделениями и не знал действительного положения на поле боя.

Бывший командир 415 батальона 23 омбр в свою очередь не организовал оборонительный бой в населенных пунктах Стрелечья, Красное Липцы и Слобожанское, которые находились в батальонном рубеже обороны, не определил, какие объекты включить в опорные пункты и как подготовить их к защите, способы противодействия подземно-минной борьбе противника, места оборудования хранилищ и складов.

Согласно сообщению, во время отражения наступления противника он не доложил старшему командиру о результатах оборонительного боя, не принял меры к прекращению самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира. Также бывший комбат проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады о восстановлении утраченных позиций.

Из-за этих нарушений противник, развивая успех, завладел позициями подразделений первого и второго эшелона батальонов, что привело к потере личного состава, проникновению противником в полосу обороны на расстояние до 10 км в глубину и потере контроля над частью территории вдоль государственной границы Украины.

После доставки задержанных в Киев им будет сообщено о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Бывшему командиру 415 осб будет дополнительно сообщено о подозрении в самовольном оставлении поля боя (ст. 429 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, информирует ГБР.

В то же время по информации источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Провал оборонительной операции на Харьковщине - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 мая 2024 г. российские оккупанты совершили прорыв линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики начали новое контрнаступление на Харьковщину. Украинское военное командование информировало о тяжелых боях.

Тогда издание CNN писало, что атака РФ на Харьковщину раскрыла слабые места Украины. По словам экспертов, такое наступление состоялось, чтобы заставить украинские силы повернуть от Донецкой до Харьковской области.

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