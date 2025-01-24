Адвокат просил освободить подзащитного из-под стражи, а прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога.

Экс-командир оперативно-тактической группировки "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин взят под стражу до 22 марта 2025 года без права внесения залога. Такую меру пресечения по второму подозрению избрал 24 января Печерский районный суд Киева, сообщает Суспільне.

Отмечается, что адвокат Галушкина во время заседания просил не принимать никакой меры пресечения и освободить подзащитного из-под стражи. Прокуратура же выступила за применение к генералу содержания под стражей без права внесения залога.

Также три человека - двое нардепов и военный - подали заявление о том, что готовы взять Галушкина на поруки.

Видео дня

Впрочем, в результате бывшего командующего ОТГ "Харьков" взяли под стражу без права внесения залога. Сообщается, что защита Галушкина планирует обжаловать решение.

Родные генерала рассказали, что в начале января военному вставляли в плечо пластину, и со дня задержания медицинской помощи он не получал. По словам семьи, Галушкину надо делать перевязки и принимать обезболивающее.

Речь идет о том, что суд обязал следственный изолятор обеспечить медицинскую помощь и лечение подозреваемого.

В чем подозревают генерала Галушкина

Как сообщал ранее УНИАН, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, среди которых был Галушкин. Им сообщили о подозрении в халатном отношении к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия. Речь шла о прорыве границы на Харьковщине весной 2024 года.

21 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Галушкина - содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога 5 миллионов гривен. За экс-командира был внесен залог. Только он вышел из-под стражи, как был сразу задержан. ГБР заявило о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине".

Вас также могут заинтересовать новости: