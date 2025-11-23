На месте "прилетов" работают спасатели и медики.

В воскресенье, 23 ноября, российские войска осуществляют массированную атаку на город Харьков с помощью ударных беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале городской голова Игорь Терехов.

Обновлено 22:55: Терехов сообщил, что уже известно о двух погибших, 8 человек получили ранения.

"По предварительной информации, требующей подтверждения, уже двое погибших. 8 пострадавших", - говорится в его сообщении.

"Харьков был атакован вражеским боевым дроном. Возможны повторные удары - будьте осторожны!", - написал в первом сообщении Терехов.

Затем он добавил, что по городу было нанесено еще несколько ударов и заявил, что речь идет о массированной атаке врага. Также, по его словам, есть попадания в частный дом.

"Есть информация о попадании в частный дом, есть пострадавшие люди", - написал мэр Харькова.

Терехов отметил, что по предварительной информации, которая требует подтверждения, в Шевченковском районе в результате попадания вражеского "Шахеда" в частный дом есть жертва и пострадавшие.

В то же время, начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил у себя в Telegram-канале, что предварительно зафиксирован "прилет" вражеского БпЛА в Салтовском районе Харькова.

"Один человек пострадал в Харькове в результате вражеской атаки БпЛА. Медики оказывают всю необходимую помощь", - проинформировал Синегубов.

Затем он добавил, что вспыхнул пожар в Шевченковском районе Харькова в результате вражеских ударов беспилотниками, последствия уточняются. Синегубов отметил, что подразделения ГСЧС и медики работают в усиленном режиме.

"На эту минуту, по предварительной информации, известно об одном погибшем и пяти пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков. На месте "прилетов" работают подразделения ГСЧС и медики", - говорится в новом сообщении начальника Харьковской ОГА.

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики украинского мониторингового проекта сообщили, что России удалось захватить населенные пункты Отрадное и Бологовка на Харьковщине. Кроме того, враг продвинулся вблизи четырех сел в трех областях. В частности, аналитики уточнили, что российская армия прошла вперед вблизи Двуречанского на Харьковщине, Красного Лимана в Донецкой области и в Зеленом Гаю и Высоком Запорожской области.

Также мы писали, что в ночь на 19 ноября обстреляли беспилотниками типа "Герань-2" Слободской и Основянский районы Харькова. Правоохранители сообщили, что известно о 36 пострадавших, среди которых дети. В сообщении также отмечается, что повреждены более 10 многоквартирных домов, гаражи, помещения гражданских предприятий, подстанция скорой помощи, супермаркет, тренажерный зал, магазин, школа, десятки автомобилей, троллейбусы и другое гражданское имущество.

