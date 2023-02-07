Оксане Марченко и руководительнице аффилированной фирмы в Крыму сообщено о подозрении.

Компании жены бывшего народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, финансировали Росгвардию и Министерство внутренних дел России.

"Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны граждан Украины. В частности, к организации сделки причастна Оксана Марченко, жена подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

При этом отмечается, что именно она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета силовиков в оккупированном Крыму. В СБУ отмечают, что эти компании платили россиянам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории полуострова.

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"Кроме этого, бизнес-структура Марченко регулярно пополняли российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов". Общая сумма осуществленных платежей в пользу страны-агрессора составляет более чем 50 млн в гривневом эквиваленте", - сообщает украинская спецслужба.

Отмечается, что для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом в более чем 1 млрд российских рублей - для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые расположены в Киеве. Затем "крымская" фирма подписала соответствующие "охранные" соглашения со структурами Росгвардии и МВД РФ.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ компания Марченко продолжила финансировать бюджет россиян.

В СБУ отмечают, что в ходе 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука, ее киевских офисах компаний и по адресам проживания их топменеджеров сотрудники СБУ обнаружили документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок, печати и банковские карты, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и руководителю аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по части 3 статьи 110-2 "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины" Уголовного кодекса Украины.

В СБУ отмечают, что сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схемы.

"Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Запрет ОПЗЖ и дела Медведчука - что известно

13 января Верховная Рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Эти лица лишены депутатских мандатов в связи с прекращением их гражданства Украины соответствующим указом президента Владимира Зеленского.

11 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

21 сентября 2022 года Медведчука обменяли на 215 защитников Украины, которые находились в российском плену. Козак находится в розыске.

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