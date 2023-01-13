Такое решение приняли депутаты.

13 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Рада лишила мандатов за утрату гражданства Виктора Медведчука - 320 голосов "за", Тараса Козака - 317 "за", Андрея Деркача - 314 "за", Рината Кузьмина - 319 "за". Из-за собственного заявления Андрея Аксенова - 294 "за", - заявил он.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, указом президента Украины Владимира Зеленского четырех депутатов запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которых подозревают в госизмене, лишили украинского гражданства. Это Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

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11 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще четырех народных депутатов от запрещенных в Украине партий.

Справка УНИАН. 11 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

21 сентября 2022 года Медведчука обменяли на 215 защитников Украины, которые находились в российском плену. Он подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

Также в сентябре народному депутату Украины III-IX созывов Андрею Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Из-за того что он скрывался от следствия, он был объявлен в розыск. В НАБУ сообщали, что в 2019 году информпространство заполонили сообщения о якобы "давлении со стороны посольства США на правоохранительные органы в Украине" и "коррупции в корпорации "Бурисма". Озвучивал их украинский нардеп, но попасть они должны были в тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена. Через три года спустя НАБУ и САП установят российский след в той грязной кампании. НАБУ отмечало, что нардеп "подзаработал"на этом 567 тыс. долл.

5 октября народному депутату Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.

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