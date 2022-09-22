Медведчук - это не просто кум Путина, а качественно задокументированный государственный предатель, отметил и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк, который также встречал освобожденных украинцев в Черниговской области во время процедуры обмена.

Как сообщает пресс-центр СБУ, он подчеркнул, что "это касается и принятия решений, и назначения наказания и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого".

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Малюк добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующем законодательстве, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы. При этом он подчеркнул, что чтобы спасти жизнь и здоровье наших защитников, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными принял решение о проведении обмена.

Малюк отметил, что Медведчук также дал согласие на это, поэтому суд удовлетворил ходатайство прокурора.

"Медведчук - это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный предатель. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, которые собрала СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, которую используем в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома", – сказал Малюк.

И. о. главы СБУ отметил, что, несмотря на сложные переговоры, обмен прошел успешно, ведь Украина возвращает значительно больше защитников, чем отдает россиян.

Малюк напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в целом произошло 20 таких освобождений, по результатам которых удалось вернуть из плена 802 узников.

В СБУ отмечают, что Виктору Медведчуку ранее было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что Медведчук, действуя по предварительному сговору с тогдашним президентом Украины, министром энергетики и угольной промышленности и другими лицами, начиная с ноября 2014 года, согласовал с участниками террористических организаций "Л/ДНР" и организовал поставки ими угля с временно оккупированных территорий. Тем самым способствовал финансированию террористов.

Собраны исчерпывающие доказательства (показания свидетелей, телефонные разговоры, выводы экспертиз, вещественные доказательства) причастности и вины Медведчука и других подозреваемых в особо тяжких преступлениях против Украины.

В другом уголовном производстве установлено, что Медведчук передал представителям российских спецслужб сведения о месте расположения воинского подразделения ГУР МО, его скрытой боевой подготовке, личном составе и тому подобное. Это нанесло ущерб обороноспособности Украины.

Кроме того, Виктор Медведчук в ноябре 2020 года принял активное участие в разработке антиукраинского проекта "Проминь", задачей которого было усилить влияние специальных служб страны-агрессора на политическую ситуацию в Украине.

Также Медведчук совершил ряд противоправных действий против Украины в интересах РФ, направленных на разграбление национальных ценностей (нефти и газа) стоимостью более 38 млрд грн во временно оккупированном Крыму.

В СБУ уверяют, что сейчас имущество Медведчука и его жены арестовано.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена удалось освободить 215 человек, среди которых защитники "Азовстали".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении по итогам среды, 21 сентября, что среди освобожденных - 108 бойцов "Азова", а всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя, восемь – ранены во время российского теракта в Оленовке. По его словам, обменяли наших героев на Виктора Медведчука и еще 55 тех, "кто не заслуживает ни жалости, ни сочувствия, ни вообще каких-либо слов, тех, кто воевал против Украины".

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