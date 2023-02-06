Теперь в парламенте останется 406 народных избранников.

Избран в парламент от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" народный депутат Игорь Абрамович написал заявление о сложении полномочий.

"Сегодня написал заявление о сложении мандата Игорь Абрамович", - отметил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в Telegram.

Он добавил, что именно выход Абрамовича из рядов фракции "ОПЗЖ" в первый день полномасштабного вторжения РФ заложил начало для ее дальнейшего развала.

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"Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другими депутатами от запрещенной ОПЗЖ", - добавил Арахамия.

Как отметил Арахамия, созданная Абрамовичем депутатская группа "Восстановление Украины" "последовательно поддерживает все важные для будущего страны и отпора агрессора законодательные решения" и "в самые тяжелые месяцы войны лишь укрепила стойкость парламента перед внешним агрессором".

Арахамия также призвал других депутатов, избранных от "ОПЗЖ", сложить мандаты.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram после сложения Абрамовичем мандата в парламенте остается 406 депутатов.

Прекращение деятельности ОПЗЖ в Украине

13 января Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Указом президента Украины этих четырех членов запрещенной партии "ОПЗЖ" лишено украинского гражданства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя лишение депутатских мандатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина, заявил, что все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады.

Кроме того, в конце января народные депутаты Олег Волошин, Наталия Королевская и ее муж Юрий Солод, которые входили в бывшую фракцию "ОПЗЖ", написали заявления о сложении мандатов.