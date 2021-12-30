Мина висела в нескольких сотнях метров от жилых домов.

В селе Грималовка Золочевского района на Львовщине нашли мину времен Второй мировой войны, висевшую прямо на дереве.

"Неужели без малого 80 лет, со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Это тем более удивительно, ибо находилась она буквально за несколько сотен метров от жилых домов села Грималовка Золочевского района", - рассказали в ГСЧС области.

Пиротехническая группа спасателей изъяла боеприпас и уничтожила.

Впоследствии в ГСЧС также уточнили, что мина не провисела на дереве все эти десятилетия.

"Конечно, эта мина не выросла на дереве, как плод, и не висит там с начала войны. Ее туда заботливо повесили неравнодушные граждане, которые считают, что при обнаружении ВОП это единственный правильный выход. Не сообщить, а так повесить, потому что пусть кто-то другой звонит на 101. Не делайте так. Делайте правильно: нашел - сообщи", - отметили спасатели.

В ГСЧС напоминают, что несмотря на значительный возраст устаревшие боеприпасы крайне опасны, а натолкнуться на них можно даже в таких "удивительных местах".

Ранее УНИАН писал, как под Киевом разоблачили подпольный цех по изготовлению взрывчатки. Среди изъятого были взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.

А СБУ вблизи линии разграничения нашла схрон и изъяла снарядов на более чем 300 килограммов тротила.

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