Среди изъятого взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.

Во время следственно-оперативных действий в Киевской области сотрудники Службы безопасности разоблачили подпольный цех по изготовлению средств поражения - взрывчатки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди изъятого - взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями. Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов.

Следствие установило, что противоправную деятельность организовал местный житель, который ранее уже был осужден за изготовление самодельной взрывчатки. Подпольную оружейку оборудовал на территории собственного домовладения в одном из населенных пунктов вблизи столицы.

Читайте такжеХотел разогнать невакцинированных: в Одессе "депутат" распылил в ресторане газ - соцсетиПо предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать через личные связи в криминальных кругах.

Также в сообщении говорится, что во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили

большое количество тротила и других взрывчатых веществ;

компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств;

боевые гранаты с запалами;

10 единиц огнестрельного оружия с глушителями;

почти 2 тысячи патронов различного калибра;

комплектующие к огнестрельному оружию;

станковое и специализированное лабораторное оборудование.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ривненщине разоблачили подпольный оружейный цех. Там производили боеприпасы, травматическое оружие и переделывали последнее на боевое.

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Автор: Дмитрий Хилюк