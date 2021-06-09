Обнаруженную мину водолазы-саперы передали пиротехникам для дальнейшего уничтожения.

В столичном Гидропарке нашли противотанковую мину.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" во время проверки акватории Днепра под Венецианским мостом увидели в воде предмет, похожий на боеприпас.

Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы ГСЧС с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию реки в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ-62.

Читайте такжеРаботают взрывотехники: полиция проверяет информацию о подозрительной находке возле моста Метро в Киеве

Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева