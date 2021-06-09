В столичном Гидропарке нашли противотанковую мину.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" во время проверки акватории Днепра под Венецианским мостом увидели в воде предмет, похожий на боеприпас.
Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы ГСЧС с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию реки в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ-62.
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Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке.
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