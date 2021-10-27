На Луганщине задержали рецидивиста, который занимался сбытом боевых средств поражения.

В Луганской области обнаружено два схрона боевиков с оружием и боеприпасами.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, из тайника, обустроенного в лесополосе вблизи линии разграничения, изъято 19 снарядов для крупнокалиберных пушек, общим весом более 300 кг тротила.

Другой схрон был оборудован в заброшенном здании на территории Станично-Луганского района. Во время его осмотра правоохранители обнаружили 5 боевых гранат РГД-5, 4 гранатометные выстрелы и почти 400 патронов различного калибра.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили на Луганщине неоднократно осужденного жителя Старобельского района, который занимался сбытом боевых средств поражения.

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Злоумышленник пытался наладить подпольный канал продажи оружия и боеприпасов. Своих клиентов он подыскивал через собственные связи, в том числе среди других уголовников.

Как сообщал УНИАН, недавно в Донецкой области Служба безопасности Украины во время проведения контрдиверсионных учений обнаружила вблизи железнодорожной станции "Дружковка" схрон со взрывчаткой боевиков. Его оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

Автор: Светлана Закелова