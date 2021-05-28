Водителя задержала полиция / фото УНИАН
Во Львове водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе. ДТП произошло в спальном районе города.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН
На видео с камер наблюдения видно, что один автомобиль тормозит и пропускает мальчиков. Они переходят дорогу по пешеходному переходу, а в это время другое авто не останавливается и сбивает их.
Детей разбросало в разные стороны. После удара один из мальчиков встал и подбежал к товарищу. На помощь сразу же поспешили прохожие. Свидетели происшествия вызывали скорую помощь.
Мальчикам 10 и 11 лет, их госпитализировали. Водителя задержала полиция.
У Львові просто на пішохідному переході водій збив двох дітей
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