Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

В поселке Хорошев Житомирской области задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Согласно сообщению, 26 мая около 18:10 водитель автомобиля Peugeot 207, 31-летний житель Хорошева, двигаясь по улице поселка, совершил наезд на 8-летнего школьника, который шел по краю дороги. После ДТП водитель уехал с места происшествия.

Травмированного мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы. Медики борются за его жизнь.

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Опросив свидетелей и очевидцев происшествия, полицейские установили личность водителя-участника ДТП и изъяли из его домовладения иномарку.

"Известно, что ранее правоохранители уже фиксировали факт пребывания за рулем в состоянии опьянения указанного мужчины. Судом он был лишен права управления транспортными средствами. Сейчас, во время освидетельствования относительно состояния опьянения, выяснилось, что мужчина тоже употреблял спиртное (3,08 промилле)», - отметили в полиции.

Руководитель пресс-службы ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии корреспонденту УНИАН сообщила, что мальчик находится в тяжелом состоянии.

«Ребенок - в очень тяжелом состоянии. Сейчас мы бы не хотели предоставлять информацию о состоянии его здоровья», - сказала Ващенко.

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Автор: Марина Чорноштан