В поселке Хорошев Житомирской области задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.
Об этом корреспонденту УНИАН рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.
Согласно сообщению, 26 мая около 18:10 водитель автомобиля Peugeot 207, 31-летний житель Хорошева, двигаясь по улице поселка, совершил наезд на 8-летнего школьника, который шел по краю дороги. После ДТП водитель уехал с места происшествия.
Травмированного мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы. Медики борются за его жизнь.
Читайте такжеВодитель, сбившая в пьяном угаре 13-летнего школьника в Виннице, состоит на учете у нарколога (видео)
Опросив свидетелей и очевидцев происшествия, полицейские установили личность водителя-участника ДТП и изъяли из его домовладения иномарку.
"Известно, что ранее правоохранители уже фиксировали факт пребывания за рулем в состоянии опьянения указанного мужчины. Судом он был лишен права управления транспортными средствами. Сейчас, во время освидетельствования относительно состояния опьянения, выяснилось, что мужчина тоже употреблял спиртное (3,08 промилле)», - отметили в полиции.
Руководитель пресс-службы ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии корреспонденту УНИАН сообщила, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
«Ребенок - в очень тяжелом состоянии. Сейчас мы бы не хотели предоставлять информацию о состоянии его здоровья», - сказала Ващенко.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Одесской области в ДТП погиб 13-летний мальчик, управлявший мопедом (фото)
- В Киеве в жутком ДТП погибли три человека (фото)
- В Черкасской области авто с 5-летним ребенком влетело в пост полиции
- "Бросил бутылку с бензином в окно": в Киеве подожгли троллейбус с людьми (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram