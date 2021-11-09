Сегодня суд привлек его к ответственности за совершенные ранее правонарушения.

Подозреваемый в совершении смертельной аварии в Харькове Николай Харьковский снова отказался сдать анализ крови.

Об этом рассказал адвокат дочери погибшего в аварии Игоря Носова - Игорь Черняк на своей странице в Facebook.

По его словам, подросток отказался сдавать кровь, несмотря на решение суда.

"Сразу следует объяснить. В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного "отбора" образцов крови. У нашей власти руки до этого так и не дошли", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНападение на депутата под Одессой оказалось постановкой: полиция задержала заказчика (фото)По его словам, это свидетельствует о том, что подозреваемый отказывается сотрудничать со следствием.

"Позиция семьи погибшего очень проста и однозначна: если человек повторно уклоняется от сдачи крови, значит он знает, что на то есть причины. Также это может быть расценено как умышленное невыполнение решения суда", - отметил Черняк.

Смертельное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

Автор: Людмила Жерновская