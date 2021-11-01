ДТП произошло ночью на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье".

В Кировоградской области произошла смертельная авария: столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП погибли четыре человека, из которых трое – дети.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло ночью на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района.

Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка. Им было 16, 12 и 11 лет.

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Автор: Виктория Токарева