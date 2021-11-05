Зайцева может избежать полного наказание за якобы примерное поведение.

Потерпевшая по делу смертельного ДТП в Харькове 2017 года с шестью погибшими Оксана Евтеева переживает, что приговорена к 10 годам тюрьмы Елена Зайцева может выйти досрочно.

Об этом она рассказала в эфире "Право на власть" вечером, 4 ноября.

Женщина отметила, что Зайцева может избежать полного наказание из-за якобы примерного поведения в колонии.

"Если в прошлом году, например, не хотели рассказывать, как в колонии сидит Зайцева, чем она занимается, то в этом году они (администрация колонии – УНИАН) даже дали интервью, рассказывали, как она сидит, что она очень хорошо себя ведет... Я с ужасом представляю, что будет, когда пройдет годовщина с того момента, как не стало моего мужа и моей сестры", – поделилась опасениями потерпевшая.

Как писал УНИАН, Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности в Покровском исправительном центре Днепропетровской области. Ей, среди прочего, разрешены телефонные разговоры, интернет, регулярные встречи с родственниками.

В интервью журналистам директор заведения Инна Мицюк заявила об образцовом поведении Зайцевой: "Зайцева как заехала в Покровский исправительный центр, так и по сей день поведение ее не изменилось. Ведет себя примерно, к ней нет никаких замечаний – в отличие от других осужденных. А она незаметна, будто и на зоне нет".

ДТП с участием Зайцевой в Харькове: что известно

18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Автор: Яна Ставская