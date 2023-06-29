Преступника более шести лет разыскивал Интерпол.

В Одессе задержали иностранца, который в заманил в РФ и заставил попрошайничать женщину с ребенком. Как сообщают в региональном главке Национальной полиции в Одесской области, 51-летнего гражданина Молдовы через Интерпол разыскивали шесть лет.

"Он был приговорен в Республике Молдове к девяти годам лишения свободы за торговлю людьми, в том числе детьми, и скрывался от правосудия", - рассказали в полиции.

По информации правоохранительных органов Молдовы, злоумышленник мошенническим путем заманил в РФ свою соотечественницу вместе с ее несовершеннолетним ребенком. Там он годами заставлял потерпевших заниматься попрошайничеством. В дальнейшем он был разоблачен, и в 2016 году в Молдове мужчине вынесли приговор – 9 лет лишения свободы. Преступнику инкриминировали преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 165 и ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Молдова.

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Но после вынесения приговора злоумышленник начал скрываться от правосудия своего государства и был объявлен в розыск Международной организацией уголовной полиции.

Как выяснили правоохранители Одесской области, мужчина пересек границу Украины и поселился в Одессе. Постоянного места жительства он не имел, нелегально устраивался на различные подработки и тщательно избегал того, чтобы фигурировать в официальной документации.

"Но 27 июня он был задержан по месту временного проживания. В тот же день было принято решение о принудительном возвращении иностранца в страну происхождения, которое было немедленно выполнено. Преступника передали представителям правоохранительных органов Молдовы для исполнения наказания, которого тот надеялся избежать", - отмечают в региональном главке.

Торговля детьми - случаи в Украине

24 июня появилась информация о том, что на Закарпатье задержали мужчину, который продавал на органы в Европу маленьких детей. Задержали мужчину при попытке вывести очередного малыша за границу. Правоохранители сообщили, что задержанный имел опыт работы в образовательных учреждениях, и, общаясь с "потенциальными продавцами", приводил аргументы, почему ребенку нужно уехать из страны подальше от войны.

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