Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

В Запорожье правоохранители задержали наркодилера. Во время поверхностного осмотра у 33-летнего мужчины обнаружили более килограмма психотропного вещества – амфетамин.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Запорожской области, задержанный заказывал "товар" через Телеграм. Наркотики он получал большими партиями через почту, после чего сбывал их по всей территории Украины.

"В этот же день во время проведения неотложного обыска в гаражном помещении фигуранта изъяли около 300 граммов психотропного вещества "Альфа-PVP", 200 граммов амфетамина, около 300 граммов каннабиса элитных сортов, "шишки" и распечатанные ТТН с данными получателей. Все изъятое направлено в экспертное учреждение для проведения соответствующих исследований. Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного рынка" составляет около полутора миллиона гривен", – говорится в сообщении.

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Наркодилеру сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Инциденты с наркотиками в Украине

В начале марта 2023 года в Киевской области задержали группу преступников, которые занимались, в частности, сбытом психотропов. Банда состояла из восьми человек. Злоумышленники сбывали "товар" в Бучанском и Фастовском районах Киевщины.

В феврале в Государственной пограничной службе сообщили, что через пункт пропуска "Устилуг" в Волынской области украинка пыталась вывезти в Польшу 17 кг наркотиков. Пакеты с запрещенными веществами были спрятаны в днище автомобиля.

Кроме того, в Днепропетровской области нейтрализовали преступная группировка, которая специализировалась на изготовлении и сбыте метамфетамина. Ежемесячный оборот преступников составил 12 миллионов гривен.

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