Злоумышленники обустроили нарколаборатории на территории промышленного завода и гаражного кооператива.

Правоохранители нейтрализовали в Днепропетровской области наркогруппировку с ежемесячным оборотом в 12 миллионов гривень.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований. Преступники специализировались на изготовлении и сбыте метамфетамина на Днепропетровщине.

Установлено, что в состав преступной группировки входило восемь жителей региона. Они обустроили нарколаборатории на территории промышленного завода и гаражного кооператива.

"Все компоненты, в том числе прекурсоры для изготовления наркотиков, дельцы получали контрабандой через курьеров из стран ЕС и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

В дальнейшем готовую "продукцию" злоумышленники сбывали на территории всей Днепропетровской области через закрытые Telegram-каналы.

"Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, участники группировки тратили средства на приобретение элитной недвижимости в Украине и за рубежом, а также на автомобили премиум-класса", - рассказали в СБУ.

Как отметили в ГБР, среди прочего, для легализации средств организатор вкладывал их в развитие собственного туристически-гостиничного комплекса во Львовской области. Также он приобрел виллу в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх.

Правоохранители провели более 10 обысков, во время которых было обнаружено около 2 кг метамфетамина; гранаты и автоматическое оружие с патронами; средства, вероятно полученные от преступной деятельности; элитные автомобили. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 4,5 млн гривень.

Во время проведения спецоперации семерых участников наркогруппировки задержали и сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Половине задержанных уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. В отношении других фигурантов судебные заседания еще продолжаются. Принимаются меры для установления местонахождения соорганизатора преступления.

Также планируется арест имущества, которое принадлежит участникам преступной организации, в частности гостиничного комплекса во Львовской области, автомобилей премиум-класса и прочее.

"Один из задержанных в рамках другого уголовного производства находился на свободе под залогом в сумме 1,5 млн гривень. Работники ГБР из-за нарушения им условий залога инициируют возврат этих средств в доход государства, в том числе на нужды ВСУ", - добавили в ГБР.

Борьба с наркотиками в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце января Государственное бюро расследований разоблачило масштабный наркотрафик в Киевском следственном изоляторе, который "крышевали" сотрудники СИЗО. Наркотики маскировали под передачи для тех, кто находится под арестом.

Кроме этого, в Киеве во время многоэтапной спецоперации прекращена деятельность вооруженной преступной наркогруппировки, в состав которого входило 14 человек. Преступники наладили каналы поставки и сбыта кокаина в столице. Клиентов находили через знакомых, в ночных клубах, через социальные сети.

А ранее в Полтавской области СБУ обезвредила организованную преступную группировку, которая терроризировала население региона. Основным направлением деятельности банды была торговля наркотиками и психотропными веществами. Более того, они наладили производство собственного оружия, перерабатывая травматические пистолеты в боевые в подпольном цехе.

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